Россия обстреляла ракетами Сумщину: ранен пограничник

Российские войска после обеда 7 мая обстреляли ракетами две общины на Сумщине.

В результате вражеского авиаобстрела ранен военнослужащий.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Территории Миропольской и Хотинской общин с воздуха обстреляла вражеская российская авиация. Это случилось сегодня, 7 мая, после обеда, ракетами "воздух — земля", — написал глава области.

В результате обстрела ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины.

Стоит отметить, что на всей территории Украины продолжается воздушная тревога. Всех призываем не пренебрегать и пройти в укрытие. По неофициальной информации, сообщается о взрывах в Одессе, Сумской, Николаевской и Хмельницкой областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:15

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, сколько еще оккупанты смогут бомбить Украину.

Ранее Арестович объяснил массированные ракетные удары российских оккупантов.

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