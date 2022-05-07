Росія обстріляла ракетами Сумщину: поранено прикордонника

Російські війська пообіді 7 травня обстріляли ракетами дві громади на Сумщині.

Внаслідок ворожого авіаобстрілу поранено військовослужбовця.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Території Миропільської та Хотінської громад з повітря обстріляла ворожа російська авіація. Це трапилося сьогодні, 7 травня, пообіді, ракетами "повітря - земля", - написав очільник області.

Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України.

Варто зазначати, на всій території України триває повітряна тривога. Усіх закликаємо не нехтувати та пройти в укриття. На неофіційною інформацією, повідомляється про вибухи в Одесі, Сумській, Миколаївській і Хмельницькій областях.

Мапа повітряних тривог станом на 15:15

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, скільки ще окупанти зможуть бомбити Україну.

Раніше Арестович пояснив масовані ракетні удари російських окупантів.

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