Вибухи чутно у Хмельницькій області та Миколаєві

Вибухи чутно у Хмельницькій області та Миколаєві

Про вибухи 7 травня повідомляють у Хмельницькій області та в Миколаєві. Людей просять залишатись в укриттях.

Інформацію про вибухи в Миколаївській області підтвердила районна військова адміністрація.

Про це пише "Суспільне Миколаїв".

"На території Вознесенського району було чутно чотири вибухи, про це повідомляє районна військова адміністрація", – йдеться у повідомленні видання.

Мешканці Хмельниччини також повідомляють про вибухи. Очікуємо на офіційну інформацію, повідомили в "Суспільне Поділля".

Зауважимо, що перед цим на всій території України була оголошена повітряна тривога.

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