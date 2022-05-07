Вибухи чутно у Хмельницькій області та Миколаєві

Про вибухи 7 травня повідомляють у Хмельницькій області та в Миколаєві. Людей просять залишатись в укриттях.
Інформацію про вибухи в Миколаївській області підтвердила районна військова адміністрація.
Про це пише "Суспільне Миколаїв".
"На території Вознесенського району було чутно чотири вибухи, про це повідомляє районна військова адміністрація", – йдеться у повідомленні видання.
Мешканці Хмельниччини також повідомляють про вибухи. Очікуємо на офіційну інформацію, повідомили в "Суспільне Поділля".
Зауважимо, що перед цим на всій території України була оголошена повітряна тривога.
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