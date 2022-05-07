Потужний вибух у центрі столиці Куби: загинуло понад 20 осіб 

Вибух стався в готелі "Саратога", розташованому в центрі кубинської столиці Гавани.

Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 22 людини. Влада каже, що це нещасний випадок.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією представника кубинської влади, 22 людини загинули, поранення отримали щонайменше 64 особи. Серед загиблих дитина та вагітна жінка.

Свідки розповіли, що внаслідок потужного вибуху було знищено автобуси та автомобілі, які стояли біля готелю в центрі міста. Будівля готелю, де вели ремонтні роботи, сильно постраждала, обвалилася частина фасаду.

Президент Куби Мігель Діас-Канель відкинув можливість теракту та стверджує, що причиною вибуху став витік газу. Державне телебачення Куби повідомило, що в підвалі зруйнованого готелю можуть залишатися люди, які вижили.

Нагадаємо, раніше в Туреччині прогримів потужний вибух біля поліцейської дільниці на заході Стамбула. Щонайменше 10 осіб отримали поранення.

У Росії стався вибух на великому фармацевтичному підприємстві

Читайте також: