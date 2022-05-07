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Мощный взрыв в центре столицы Кубы: погибли более 20 человек

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Мощный взрыв в центре столицы Кубы: погибли более 20 человек

Взрыв произошел в отеле "Саратога", расположенном в центре кубинской столицы Гаваны.

В результате взрыва погибли, по меньшей мере, 22 человека. Власти говорят, что это несчастный случай.

Об этом сообщает CNN.

По информации представителя кубинских властей, 22 человека погибли, ранения получили, по меньшей мере, 64 человека. Среди погибших ребенок и беременная женщина.

Свидетели рассказали, что в результате мощного взрыва были уничтожены автобусы и автомобили, стоявшие возле гостиницы в центре города. Здание гостиницы, где вели ремонтные работы, сильно пострадало, обрушилась часть фасада.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель исключил возможность теракта и утверждает, что причиной взрыва стала утечка газа. Государственное телевидение Кубы сообщило, что в подвале разрушенной гостиницы могут оставаться выжившие люди.

Напомним, ранее в Турции прогремел мощный взрыв у полицейского участка на западе Стамбула.  10 человек получили ранения.

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