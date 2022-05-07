У Черкасах зросте вартість проїзду в маршрутках – мер

Через зростання цін на пальне міська рада Черкас розпочинає процедуру підняття вартості проїзду.

Через тимчасову відсутність пального на АЗС у зв’язку з ракетним ударом по Кременчуцькому нафтопереробному заводі та зростання цін на пальне, у Черкасах зросте вартість проїзду в маршрутках.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

"На жаль, сьогодні такий час, коли нам доводиться приймати складні рішення та йти на непопулярні кроки. Через дефіцит та значне здорожчання палива, ймовірно доведеться піднімати вартість проїзду в громадському транспорті. Ми змушені вдатися до цього, аби автобуси могли продовжити курсувати містом", - зазначив він.

Також, за словами міського очільника, за останній місяць бюджети недоотримали 27 млн грн, з початку року – 128 млн грн.

Нагадаємо, мережі українських автозаправних станцій підвищили ціни на бензин й дизельне пальне. Середня ціна на бензин А-95 в Україні становить 38,21 грн/л, дизпальне - 42,98 грн/л.

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