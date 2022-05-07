В Черкассах вырастет стоимость проезда в маршрутках – мэр

Из-за роста цен на горючее городской совет Черкасс начинает процедуру поднятия стоимости проезда.

Из-за временного отсутствия горючего на АЗС в связи с ракетным ударом по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и росту цен на горючее, в Черкассах вырастет стоимость проезда в маршрутках.

Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"К сожалению, сегодня такое время, когда нам приходится принимать сложные решения и идти на непопулярные шаги. Из-за дефицита и значительного удорожания топлива, вероятно, придется поднимать стоимость проезда в общественном транспорте. Мы вынуждены прибегнуть к тому, чтобы автобусы могли продолжить курсировать по городу", – отметил он.

Также, по словам городского руководителя, за последний месяц бюджеты недополучили 27 млн грн, а с начала года – 128 млн грн.

Напомним, сети украинских автозаправочных станций повысили цены на бензин и дизельное топливо. Средняя цена на бензин А-95 в Украине составляет 38,21 грн/л, дизтопливо – 42,98 грн/л.

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