Группа "ДахаБраха" в США собрала 100 тысяч долларов для Украины

Известная украинская группа "ДахаБраха" собрала 100 тысяч долларов на помощь Украине в США.

Там артисты отыграли 24 благотворительных концерта. Такую сумму удалось собрать с продажи сувениров и донатов фонда, открытых для группы организаторами фестиваля в Сан-Франциско.

Деньги разделили между организациями, которые спасают жизнь украинским военным.

Кроме того, во время выступлений коллектив транслировал ссылки на помогающие Украине фонды, поэтому все желающие могли приобщиться к сбору средств.

Об этом группа сообщила на странице в Instagram.

instagram.com/dakhabrakha

"Мы увидели искреннюю реакцию и поддержку людей, которые были на наших концертах, это действительно ошеломляло! Вместе с тем, наши мысли были в Украине, рядом с миллионами людей, которые прячутся в бомбоубежищах, с теми, кто вынужден покинуть свой дом, с волонтерами, которые ищут по всему миру необходимые вещи, наконец, с украинскими военными, которые готовы отдать жизнь ради победы добра над злом. Да, наши концерты стали более политическими, и мы благодарим всех, кто дал возможность говорить о российско-украинской войне с помощью искусства. Мы благодарим за моральную и материальную поддержку американцев", – поделился коллектив.

Напомним, Тоня Матвиенко растрогала до слез встречей с мамой, которую не видела с начала войны. Певица показала встречу с матерью на вокзале в Магдебурге, Германия.

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