Гурт "ДахаБраха" у США зібрав 100 тисяч доларів для України

Гурт "ДахаБраха" у США зібрав 100 тисяч доларів для України

Відомий український гурт "ДахаБраха" зібрав 100 тисяч доларів на допомогу Україні у США.

Там артисти відіграли 24 благодійні концерти. Таку суму вдалося зібрати з продажу сувенірів та донатів фонду, який відкрили для гурту організатори фестивалю у Сан-Франциско.

Гроші розділили між організаціями, які рятують життя українським військовим.

Крім того, під час виступів колектив транслював посилання на фонди, що допомагають Україні, тому всі охочі могли долучитися до збору коштів.

Про це гурт повідомив на сторінці в Instagram.

instagram.com/dakhabrakha

"Ми побачили щиру реакцію і підтримку людей, які були на наших концертах, це справді приголомшувало! Разом з тим, наші думки були в Україні, поруч з мільйонами людей, які ховаються в бомбосховищах, з тими, хто змушений залишити свій дім, з волонтерами, які шукають по всьому світу необхідні речі, врешті, з українськими військовими, що готові віддати життя заради перемоги добра над злом. Так, наші концерти стали більш політичними, і ми дякуємо усім, хто дав можливість говорити про російсько-українську війну за допомогою мистецтва. Ми дякуємо за моральну і матеріальну підтримку американців", – поділився колектив.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко розчулила до сліз зустріччю з мамою, яку не бачила від початку війни. Співачка показала зустріч з мамою на вокзалі у Магдебурзі, Німеччина.

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