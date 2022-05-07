"Подорожуй в літо разом з TEZ TOUR"

Як і в минулому році, українці в 2021р. продовжують активно подорожувати. Зокрема, для зимового відпочинку купують тури в теплі країни. Особливою популярністю, як і раніше, користуються Об’єднані Арабські Емірати.

Туристичний оператор TEZ TOUR Україна приділяє велику увагу цьому напряму, вдосконалює сервіс, послуги, асортимент готелів та пропонує туристам виключно якісний відпочинок за доступною ціною.

Чому українці обирають ОАЕ?

По-перше, це звісно вартість, а по-друге тривалість польоту, всього 5 годин.

Також важливо – кліматичний фактор. В цьому осінньо-зимньому сезоні середня температура в Дубай у листопаді/грудні очікується на позначці +26-31 градуси за цельсієм. Для пустелі це досить комфортно. Саме в цю пору року Емірати можуть запропонувати абсолютно унікальні розваги, які недоступні в умовах палючого сонця.

Зимою Дубай може запропонувати вам безліч розваг: катання з барханів на лижах чи сноудборді, сафарі в пустелі, традиційні скачки, ловля перлин та світові чемпіонати з різноманітних видів спорту. А також можна здійснити свою мрію – стрибнути з парашутом. Панорами Дубая просто створені для того, щоб милуватися ними з висоти пташиного польоту. Зазвичай туристи стрибають в районі Dubai Marina з висоти 4000 метрів. Отримавши емоції від стрибка, можна продовжити відпочинок водними "процедурами". Нагадуємо, що осінньо-зимовий сезон в ОАЕ – це ідеальні умови, як для пляжного відпочинку, так і для екскурсійних турів країною.

Не забувайте про те, що бронювати тури потрібно заздалегідь, адже вже зараз рейтингові готелі почали надсилати стоп-сейл на високі дати, оскільки прогнозується великий попит на розміщення в готелях ОАЕ на новорічні та інші святкові дати.

Потреба на розміщення в готелях викликана низкою факторів: в Дубай налагоджена і нескладна процедура прибуття з ПЛР-тестами. Крім того, з 31.07.2021 емірат Абу-Дабі включив Україну в "зелений список" країн для в'їзду, де не вимагають десятиденний карантин (для повністю вакцинованих туристів).

Чому Емірати з TEZ TOUR? Відповідь проста. Ексклюзивні контракти з найкращими готелями за доступними цінами, зручний час перельотів під check-in та cheсk-out, нові борти і звичайно ж сервіс, наданий власним приймаючим офісом в Дубай.

Відпочинок в Еміратах – це яскраве сонце 360 днів на рік, прекрасні чисті пляжі, традиційна арабська розкіш, яка здивує вас своєю чарівністю. Зустрічай захід сонця на вершині Бурдж-Халіфа, насолоджуйся найбільшим співаючим фонтаном у світі. Обирай подорож, наповнену враженнями – обирай TEZ TOUR Україна.