"Путешествуй в лето вместе с TEZ TOUR"

Как и в прошлом году, украинцы в 2021г. продолжают активно путешествовать. В частности, для зимнего отдыха покупают туры в тёплые страны. Особой популярностью по-прежнему пользуются Объединенные Арабские Эмираты.

ОАЭ является одним из приоритетных направлений TEZ TOUR Украина. Туроператор занимает высокие позиции по данному направлению, усовершенствует сервис, услуги, предоставляет широкий выбор отелей и предлагает туристам исключительно качественный отдых по доступной цене.

Почему украинцы выбирают ОАЭ?

Во-первых, это конечно выгодные цены, а во-вторых, продолжительность полета, всего 5 часов. Кстати, в 2021г. TEZ TOUR Украина совершает вылеты на бортах авиакомпании Bees Airline по средам и субботам из Киева в Шарджу.

Немаловажен и климатический фактор. В этом осенне-зимнем сезоне средняя температура в Дубай в ноябре/декабре ожидается на отметке +26-31 градусов. Для пустыни это достаточно комфортно. Именно в это время года Эмираты могут предложить совершенно уникальные развлечения, которые недоступны в условиях палящего солнца.

Зимой Дубай может предложить вам множество развлечений: катание с барханов на лыжах или сноудборде, сафари в пустыне, традиционные скачки, ловля жемчужин и мировые чемпионаты по различным видам спорта. А также можно осуществить свою мечту – прыгнуть с парашютом.

Панорамы Дубая просто созданы для того, чтобы любоваться ими с высоты птичьего полета. Обычно туристы прыгают в районе Dubai Marina с высоты 4000 метров. Получив эмоции от прыжка, можно продолжить отдых водными "процедурами». Напоминаем, что осенне-зимний сезон в ОАЭ – это идеальные условия как для пляжного отдыха, так и для экскурсионных туров по стране.

Не забывайте о том, что бронировать туры нужно заранее, ведь уже сейчас рейтинговые отели начали ставить стоп-сейл на высокие даты, поскольку прогнозируется большой спрос на размещение в гостиницах на новогодние и другие праздничные даты.

Потребность в размещении в отелях вызвана рядом факторов: в Дубай налажена и несложная процедура прибытия с ПЦР-тестами. Кроме того, с 31.07.2021 года эмират Абу-Даби включил Украину в "зеленый список» стран для въезда, где не требуют десятидневный карантин (для полностью вакцинированных туристов).

Почему Эмираты с TEZ TOUR? Ответ прост. Эксклюзивные контракты с лучшими отелями по доступным ценам, удобное время вылетов под check-in и cheсk-out, новые борта и конечно же сервис, предоставленный собственным принимающим офисом в Дубае.

Отдых в Эмиратах – это яркое солнце 360 дней в году, прекрасные чистые пляжи, традиционная арабская роскошь, которая удивит вас своим очарованием. Встречай закат на вершине Бурдж-Халифа, наслаждайся самым большим поющим фонтаном в мире. Выбирай путешествие, наполненное впечатлениями – выбирай TEZ TOUR Украина.