В Одессе раздаются взрывы: горожан просят закрыть окна

Местные жители Одессы сообщают о ракетах в небе над городом.

Горожане сообщают о взрывах в Одессе. В небе над городом – черный дым. Жителей просят закрывать окна.

"Только что Одессу обстреляли из ракет. Враг снова показал свою циничность и подлость. Более подробная информация будет предоставлена через определенное время", - сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона "Единые новости".

Кроме того, Братчук в очередной раз призвал местных жителей не распространять информацию о вражеских авиаприлетах.

Напомним, российские оккупанты с применением стратегической авиации 7 мая выпустили по Одесской области четыре крылатых ракеты.

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