Взрывы слышны в Хмельницкой области и Николаеве

Взрывы слышны в Хмельницкой области и Николаеве

О взрывах 7 мая сообщают в Хмельницкой области и Николаеве. Людей просят оставаться в укрытиях.

Информацию о взрывах в Николаевской области подтвердила районная военная администрация.

Об этом пишет "Суспильне Николаев".

"На территории Вознесенского района было слышно четыре взрыва, об этом сообщает районная военная администрация", – говорится в сообщении издания.

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Жители Хмельницкой области также сообщают о взрывах. Ожидаем официальную информацию, сообщили в "Суспильне Подолье".

Заметим, что до этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Напомним, в то же время российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области. Это официально подтвердили местные власти.

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