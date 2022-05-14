В Минэкономики рассказали, сколько топлива получит Украина до конца мая

В Минэкономики рассказали, сколько топлива получит Украина до конца мая

До конца мая Украина рассчитывает получить 350-360 тысяч тонн топлива, при среднем суточном потреблении около 130 тысяч тонн.

После развития инфраструктурной сети объемы перевозки топлива по железной дороге увеличились в пять раз.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Также читайте В Украину пойдет топливо через румынский и польские порты: цены стабилизируют на уровне 40 грн

"Мы договорились о реверсе трубопроводом из Венгрии. Вчера было заключено соглашение о том, что 35 тысяч тонн в месяц мы будем получать. Есть возможность увеличения этого объема до 50 тысяч тонн", — сказала Свириденко.

Кроме того, с начала мая контракты на закупку топлива за границей начала заключать НАК "Нафтогаз Украины". Свириденко также напомнила, что для ускорения поставок были упразднены разрешения на въезд автоцистерн с горючим, обеспечена возможность приема топлива в дунайских портах, внеочередное оформление таких грузов на границах со стороны таможенной и пограничной служб.

"Благодаря этим мерам мы получим до конца месяца 350-360 тысяч тонн горючего с совершенно новых логистических маршрутов", — добавила Свириденко.

Напомним, в Украине возник острый дефицит топлива на АЗС. Чтобы решить проблему — правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма отметил, что Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед, который российские оккупанты не смогут уничтожить.

В настоящее время идет работа над узлами перегрузки на железной дороге и нестандартными логистическими маршрутами через порты Черного моря, Балтики и Адриатики. Логистика поставки топлива изменилась.

Бензиновый кризис: украинские водители часами стоят в очереди, чтобы заправить автомобиль

Читайте также: