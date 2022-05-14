В Германии уменьшается количество беженцев из Украины

В Германии уменьшается количество беженцев из Украины

Однако все еще нужна серьезная гуманитарная работа по предоставлению сбежавшим женщинам, детям и пожилым людям помощи.

В Германии фиксируют уменьшение количества беженцев из Украины. Сейчас в Германию ежедневно прибывает около 2000 человек.

Об этом сообщила федеральный министр внутренних дел Нэнси Фазер, пишет Süddeutsche Zeitung.

"Сейчас только около 2000 беженцев из Украины прибывают в Германию ежедневно. В середине марта это было более 15 000 человек в день", — сказала она.

Также сообщается, что 20 тысяч украинцев теперь ежедневно возвращаются в свою страну через польско-украинскую границу, в том числе едут из Германии.

Однако Фазер предполагает, что "большинство людей вернется".

"Некоторые останутся, если люди увидят шанс закрепиться на немецком рынке труда со своей квалификацией", – добавила министр внутренних дел.

Напомним, Украину может ожидать демографический кризис из-за выезда за границу большого количества женщин и детей.

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