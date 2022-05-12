"Украина может потерять целые семьи": эксперт предупредила о возможном демографическом кризисе

Украину может ожидать демографический кризис из-за выезда за границу большого количества женщин и детей.

Чтобы ее избежать, нужно не терять связь с украинскими беженцами и стимулировать их после завершения войны возвращаться в Украину.

Об этом сказала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в эфире телемарафона.

"Пока продолжаются обстрелы по всем регионам страны, женщины с детьми не будут возвращаться из-за границы. Если боевые действия в Украине затянутся на неопределенный срок или несколько лет, женщины, вместе с детьми вынужденно выехавшие из страны за границу, адаптируются к жизни в других странах. А затем, после победы, вполне возможно, к ним присоединятся украинские мужчины. В результате Украина может потерять целые украинские семьи", — сказала Либанова.

По ее словам, помочь этому способна система поддержания постоянной связи с украинскими беженками.

"Если вынужденная переселенка, находясь за границей, может дистанционно выполнять свои трудовые обязанности, нужно предоставить ей возможность работать. Мы не можем подталкивать женщин искать свою судьбу за границей, потому что переселенкам нужно и общаться, и иметь средства к проживанию.

Нужно поддерживать связь с переселенками, возможно, к данному вопросу нужно подключиться и консульским службам за рубежом. Нужно делать все, чтобы вынужденные переселенки за границей понимали, что Украина от них не отказалась, что их ждут и общество, и государство, и семья", – сказала Либанова.

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Напомним, что количество людей, покинувших Украину, спасаясь от российского вторжения, превысило 6 млн. Это самый большой кризис беженцев в Европе с конца Второй мировой войны.