Церковный календарь на 14 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 14 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 14 мая в церковном календаре

В субботу, 14 мая 2022 года, церковь чтит память священномученика Макария. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 14 мая – день памяти священномученика Макария

Жил и выполнял свою архипасторскую деятельность священномученик Макарий в Великом княжестве Русском, Литовском и Жемайтийском. Это было государство украинцев и белорусов, которое существовало 250 лет и сформировалось после победы над Золотой (Волжской) Ордой. Официальным ее языком был древнерусский (современный украинский), а подавляющее большинство населения имело христианскую веру.

В 1495 году священномученик Макарий стал митрополитом Киевским. Тогда Киевская и Московская Церкви-митрополии уже существовали и развивались отдельно. Окончательное разделение Киевской митрополии произошло в период между 1448 и 1458 годами. Тогда святителя Макария поставил митрополит Симеон архимандритом Виленского Троицкого монастыря. Когда в 1495 году умер Киевский митрополит Ион, Макария поставил на этот пост Собор русских (то есть киевских) архиереев. Старцы Дионисий и монах Герман были посланы для получения благословения на управление митрополией.

Митрополит Макарий отличался великой мудростью, он прилагал немалые усилия, чтобы ослабить внутренние распри между духовенством и мирянами, а также заботился о развитии Киевской митрополии.

Жил святитель в г. Новогрудке (ныне Новогрудке, Беларусь), где находилась главная резиденция киевских митрополитов того времени. Именно при Макарии в правящих кругах Литовско-Русского государства обсуждали план возможного восстановления Киевского княжества, который был создан великим князем Александром Казимировичем. А по древней киевской традиции на княжеский престол сажали только в Софии Киевской. Поэтому митрополиту Макарию нужно было отправляться в Киев. Он решил сделать это весной 1497 года.

В те времена путешествие в Киев было очень опасным. Татары совершали частые набеги на территорию Украины, но путь через Мозырьщину считался свободным.

В конце апреля 1497 года митрополит Макарий и несколько духовных лиц с немногочисленной охраной отправились в Киев. У реки Припять святитель решил остановиться на отдых. 1 мая 1497 года он совершал божественную литургию в местном храме. В это время напали татары. Всех собравшихся митрополит призвал укрыться, а сам остался у алтаря. Там он и принял мученическую смерть.

Церковный календарь на 14 мая: видео

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Что нельзя делать 14 мая