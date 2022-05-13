Церковний календар на 14 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 14 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 14 травня в церковному календарі

14 травня церква вшановує пам’ять священномученика Макарія. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 14 травня — день пам’яті священномученика Макарія

У суботу, 14 травня 2022 року, церква вшановує священномученика Макарія.

Жив та виконував свою архіпастриську діяльність священномученик Макарій у Великому князівстві Руському, Литовському та Жемайтійському. Це була держава українців та білорусів, яка існувала 250 років та сформувалася після перемоги над Золотою (Волзькою) Ордою. Офіційна її мова була староруська (сучасна українська), а переважна більшість населення мала християнську віру.

1495 року священномученик Макарія став митрополитом Київським. Тоді Київська та Московська Церкви-митрополії вже існували і розвивалися окремо. Остаточний поділ Київської митрополії стався в період між 1448 та 1458 роками. Тоді святителя Макарія поставив митрополит Симеон архімандритом Віленського Троїцького монастиря. Коли 1495 року помер Київський митрополит Іон, Макарія поставив на цю посаду Собор руських (тобто київських) архієреїв. Старці Діонісій та чернець Герман були послані для одержання благословення на управління митрополією.

Митрополит Макарій відрізнявся великою мудрістю, він докладав чималих зусиль, щоб послабити внутрішні чвари між духовенством та мирянами, а також дбав про розвиток Київської митрополії.

Мешкав святитель у м. Новогрудку (нині Навагрудка, Білорусь), де знаходилася головна резиденція київських митрополитів того часу. Саме за часів Макарія в правлячих колах Литовсько-Руської держави обговорювали план можливого відновлення Київського князівства, який був створений великим князем Олександром Казимировичем. А за стародавньою київською традицією на княжий престол садили лише в Софії Київській. А тому митрополиту Макарію потрібно було вирушати до Києва. Він вирішив це зробити навесні 1497 року.

В ті часи подорож до Києва була дуже небезпечною. Татари здійснювали часті набіги на територію України, але шлях через Мозирщину вважався вільним.

Наприкінці квітня 1497 року митрополит Макарій та кілька духовних осіб і нечисленна охорона вирушили до Києва. Біля річки Прип'ять святитель вирішив зупинитися на відпочинок. 1 травня 1497 року він проводив божественну літургію в місцевому храмі. В той час напали татари. Всіх присутніх митрополит закликав ховатися, а сам залишився біля вівтаря. Там він і прийняв мученицьку смерть.

Церковний календар на 14 травня: відео

Народні прикмети

14 травня ясний день, коли будете збирати хліб, погода також буде ясною.

Цього дня метушаться мурахи в мурашнику, наступний місяць буде дощовим.

На сході сонця немає хмар, значить буде спекотним літо.

Що не можна робити 14 травня