Израиль за свой счет будет лечить украинцев, раненых в результате боевых действий

Израиль за свой счет будет лечить украинцев, раненых в результате боевых действий

Украинцы, получившие ранения во время войны с Россией, будут доставляться в Израиль для лечения.

Отмечается, если среди прибывших будут ранены украинские военные, они получат в Израиле медицинскую помощь наравне с гражданскими лицами.

Об этом сообщил министр здравоохранения Ницан Горовиц, который имел видеовстречу с украинским коллегой Виктором Ляшко, сообщают израильские СМИ.

Как пишут местные издания, во время беседы министры здравоохранения двух стран Виктор Ляшко и Ницан Горовиц обсудили вопросы, связанные с вывозом нуждающихся в лечении граждан Украины в еврейское государство. В частности, Ляшко особо отметил просьбу украинской стороны о приеме на лечение раненых в боях военнослужащих. В ответ Горовиц сказал, что не исключает положительный ответ на этот запрос. По словам Министра охраны Израиля, его страна готова принимать как пострадавших гражданских, так и военнослужащих.

Еще одна важная тема, поднятая на переговорах, это оказание медицинской помощи украинским детям, больным раком. Виктор Ляшко также сказал, что его страна заинтересована в поставках из Израиля лекарства, которые срочно нужны медикам в Украине.

"Израиль выделит дополнительно миллионы шекелей на закупку лекарств, которые будут доставлены непосредственно в Украину. Кроме того, будем вывозить раненых из Украины для лечения в Израиле за наш счет", — сказал Ницан.

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