Польща надасть Україні 25 тисяч тонн бензину

Польща передасть Україні 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасів.

Таким чином Україна зможе насичити ринок пального на тлі його дефіциту, який виник у країні. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками перемовин із польською міністеркою клімату та довкілля Анною Москвою

Про це повідомляє "Польське радіо".

Зазначається, що паливо почне надходити до України вже від наступного тижня. У межах допомоги з Польщі вдасться збалансувати ринок пального.

Свириденко нагадала, що до війни Україна отримувала 97% палива з Росії та Білорусі. Нині ці джерела недоступні. Крім того, за словами віцепрем’єрки, на дефіцит палива впливає і знищення Кременчуцького нафтопереробного заводу. Як наслідок, у країні відчувається дефіцит пального.

Своєю чергою, Анна Москва заявила про збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону для транспортування більшої кількості палива. Вона додала, що така співпраця продовжиться і після завершення воєнних дій в Україні.

Нагадаємо, державне регулювання цін на моторне пальне в Україні призупинили. Вартість бензину і дизельного палива на АЗС зміниться. Держава очікує, що максимальні ціни на дизель не перевищуватимуть 58 гривень за літр. Бензин же може коштувати 52 гривні.

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