Церковний календар на 19 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 19 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 19 травня в церковному календарі

19 травня церква вшановує пам’ять праведного Іова Багатостраждального. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 19 травня — день пам’яті праведного Іова Багатостраждального

У четвер, 19 травня 2022 року, церква вшановує праведного Іова Багатостраждального.

Святий чоловік Іов жив в Палестині. Відрізнявся він праведністю та добротою. Все своє життя намагався догодити Богові. За це Господь нагородив його великими почестями. Мав він чимало домашньої худоби, а також велику і дружню сім'ю. Було в нього три дочки та семеро синів.

Позаздрив тоді Іову диявол та почав намовляти на нього Богові, промовляючи: "Хіба просто так богобоязливий Йов? Відніми в нього все, що в нього є, - чи благословить він Тебе?". Господь захотів тоді всім показати, що Іов залишається по-справжньому вірним йому. А тому дозволив дияволу відібрати у чоловіка все, що той мав.

Одого дня прийшли до Іова розбійники і вкрали у нього всю його худобу, перебили слуг. Потім налетів з пустелі страшний вихор і розтрощив його будинок, в якому загинули діти Іова. Але чоловік не нарікав на Бога, а лише сказав: "Бог дав, Бог і взяв: нехай буде благословенне ім'я Господнє".

Осоромився диявол, але це ще тільки більше розізлило його. Тому він продовжив намовляти на Іова перед Господом: "3а життя своє віддасть людина все, що є в нього: але торкнися його кісток, його тіла, - побачиш, чи благословить він Тебе?". І тоді Бог дозволив відібрати у Іова навіть його здоров'я. Захворів чоловік на проказу і почала дружина вмовляти його сказати хоч одне слово нарікання на Господа, який забрав у нього все. Але твердо стояв Іов на своєму та продовжував прославляти Бога.

Тоді Господь, показавши на прикладі Іова, якими повинні бути терпимість та відданість, сам явився до його друзів, що дорікали святому, та сказав їм просити молитов за себе і за нього. До Іова повернулося його здоров'я, а дружина народила йому знову три дочки та семеро синів. Нажив чоловік ще більше домашньої худоби та жив в пошані ще 140 років.

Церковний календар на 19 травня: відео

Народні прикмети

19 травня зранку ясна погода, значить добре вродять огірки.

Вранці багато роси - буде гарна погода, а якщо її немає - чекайте на дощ.

Весело співають плати - до хорошої погоди найближчими днями.

Що не можна робити 19 травня