Церковный календарь на 19 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 19 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 19 мая в церковном календаре

19 мая церковь чтит память праведного Иова Многострадального. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 19 мая – день памяти праведного Иова Многострадального

В четверг, 19 мая 2022 года, церковь чествует праведного Иова Многострадального.

Святой человек Иов жил в Палестине. Он отличался праведностью и добротой. Всю свою жизнь пытался угодить Богу. За это Господь наградил его великими почестями. У него было немало домашнего скота, а также большая и дружеская семья. Было у него три дочери и семь сыновей.

Позавидовал тогда Иову дьявол и начал увещевать на него Богу, говоря: " Разве просто так богобоязнен Иов? Отними у него все, что у него есть, — благословит ли он Тебя? ". Господь захотел тогда всем показать, что Иов остается по-настоящему верным ему. А потому позволил дьяволу отобрать у мужчины все, что он имел.

Однажды пришли к Иову разбойники и украли у него весь скот, перебили слуг. Затем налетел из пустыни страшный вихрь и сокрушил его дом, в котором погибли дети Иова. Но человек не роптал на Бога, а лишь сказал: " Бог дал, Бог и взял: да будет благословенно имя Господне ".

Оконфузился дьявол, но это еще только больше разозлило его. Поэтому он продолжил увещевать Иова пред Господом: " 3а жизнь свою отдаст человек все, что есть у него: но коснись костей его, его тела, — увидишь, благословит ли он Тебя? ". И тогда Бог позволил отнять у Иова даже его здоровье. Заболел человек проказой и начала жена уговаривать его сказать хоть одно слово ропота на Господа, который отнял у него все. Но твердо стоял Иов на своем и продолжал прославлять Бога.

Тогда Господь, показав на примере Иова, какими должны быть терпимость и преданность, сам явился к его друзьям, упрекающим святого, и сказал им просить молитв о себе и о нем. К Иову вернулось его здоровье, а жена родила ему снова три дочери и семь сыновей. Нажил мужчина еще больше домашнего скота и жил в почете еще 140 лет.

Церковный календарь на 19 мая: видео

Народные приметы

19 мая с утра ясная погода, значит будет хороший урожай огурцов.

Утром много росы – будет хорошая погода, а если ее нет – ждите дождя.

Весело поют платы – к хорошей погоде в ближайшие дни.

Что нельзя делать 19 мая