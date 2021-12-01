Що не можна робити після вакцинації від коронавірусу / Pexels

Що не можна робити після вакцинації та як підготуватися до щеплення

Що не можна робити після вакцинації та як підготуватися до щеплення

Чи потрібно здавати аналізи, проходити обстеження, пити ліки до щеплення та що не можна робити після вакцинації? Відповідь на ці запитання — в матеріалі ТСН.ua.

Вакцинація від коронавірусу: як підготуватися до щеплення

Перед вакцинацією обов’язково зв’яжіться зі своїм сімейним лікарем та перевірте укладену з ним декларацію. Якщо її немає, спочатку потрібно скласти декларацію з сімейним лікарем.

Чи потрібно перед щепленням проводити обстеження чи здавати аналізи?

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Якщо у вас немає підстав проводити обстеження чи здавати аналізи поза вакцинацією, робити це до щеплення не потрібно. Також немає потреби в проведенні ПЛР-тесту чи аналізу на антитіла після вакцинації чи до її проведення.

Чи потрібно пропивати курс антигістамінних чи інших ліків перед щепленням?

Не варто пити будь-які ліки “для профілактики”, адже це може послабити роботу вашої імунної системи і зробити ефект від вакцинації менш дієвим. Дозволяється пити антигістамінні чи інші препарати лише в тому випадку, якщо їх приймання було назначено лікарем.

Що потрібно та не можна робити після вакцинації від коронавірусу

Вакцинація від Covid-19: відповіді на поширені запитання / Pexels

Як поводитися після вакцинації? Відразу після щеплення вас можуть попросити залишитися в поліклініці або в центрі тимчасової вакцинації на 30 хвилин. Це потрібно для того, щоб швидко відреагувати на можливу алергічну реакцію та надати необхідну медичну допомогу.

Чи варто хвилюватися, якщо піднялася температура після вакцинації?

Ні, адже це нормальна реакція організму на щеплення. Зауважте, що зазвичай болить рука після вакцинації протягом двох діб (48 годин), а також може підніматися температура до 38 градусів за Цельсієм. Додатково можуть боліти м’язи та голова, з’являтися відчуття “застудженості”, порушуватися сон, виникати тривожність. Всі ці симптоми можуть з’являтися разом або поодинці.

Чи можна відразу після вакцинації ходити в людні місця?

Лікарі рекомендують дві доби після щеплення від Covid-19 залишатися вдома та не відвідувати людні місця без особливої на це необхідності (спортзали, кафе). Це спричинено тим, що в цей час ваша імунна система залишається слабкою, тому ви можете заразитися іншими інфекційними захворюваннями та почувати себе гірше. Що не можна робити після вакцинації, так це займатися фізичними вправами, адже організм ослаблений.

Чи потрібно після вакцинації від коронавірусу пити кроворозріджувальні чи протиалергічні препарати?

Не варто, адже неприємних відчуттів вони не знімуть, а наслідки від неконтрольованого приймання можуть бути небезпечними: поява алергічної реакції, зниження ефективності вакцини, внутрішня кровотеча. Після вакцинації від Covid-19 можна пити нестероїдні протизапальні препарати — Парацетамол чи Ібупрофен.

Чи можна вживати спиртні напої після вакцинації від коронавірусу?

На даний час немає ніяких підтверджень того, що помірні дози алкоголю якимось чином впливають на ефективність вакцини. Але якщо вас цікавить: чи можна пити після вакцинації міцні напої, то від зловживання краще відмовитись, адже вони можуть пригнічувати роботу імунної системи, адже вони можуть пригнічувати роботу імунної системи.

Чи можна приймати душ та мочити місце уколу після вакцинації?

Немає ніяких протипоказань для приймання ванни чи душу після щеплення. Проте потрібно уникати надмірного тертя місця уколу, щоб не з’явилося подразнення.