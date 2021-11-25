А ви це робите правильно? Чому не можна пити багато води

А ви це робите правильно? Чому не можна пити багато води

Здавалося б, що підтримувати водний баланс в організмі дуже важливо. Але треба знати, як пити воду правильно, щоб залишатися здоровим. ТСН.ua розповідає скільки води потрібно пити, щоб не нашкодити собі і розбирається в основних ознаках надмірного споживання води.

Чотири ознаки того, що ви почали пити надто багато води

Всі ми знаємо, чому потрібно пити воду. Вона допомагає доставляти до клітин живильні речовини, виводити токсини та шлаки, нормалізувати роботу гормонів. Але мало хто здогадується, як пити воду. Адже якщо це робити неправильно, можна отримати зовсім не той результат, на який ви очікували. І ось які ознаки допоможуть вам зрозуміти, чи ви п’єте воду правильно.

Безбарвна сеча

Якщо у вас темно-жовта сеча, то це вказує на зневоднення організму. Саме таку можна побачити зранку, адже ви цілу ніч не вживали ніякої рідини. Але якщо сеча надто прозора, це означає, що ви споживаєте надмірну кількість води. Лікарі рекомендують намагатися добитися світло-жовтого кольору сечі, який вважається ознакою здорового організму.

Головні болі - ознака того, що ви п'єте багато води / Pexels

Часта нудота та головні болі

Якщо у вас почала часто боліти голова, однією з причин може бути низький рівень натрію в організмі. Коли пити багато води, то рідина вимиває корисні речовини та мінерали. Низький рівень натрію призводить до набухання клітин мозку, які починають тиснути на череп.

Ви п’єте воду, навіть коли вам не хочеться

Також читайте Чому не можна мити посуд в гостях: що кажуть народні прикмети

Якщо ви перед ранішньою пробіжкою вирішуєте випити кілька склянок води, щоб після тренувань ваш організм зміг відновити водно-сольовий баланс, то потім просто не можете зрозуміти, чи тіло хоче рідини, чи ні. Це призводить до неконтрольованого споживання. Краще за все пити воду саме тоді, коли вам цього дійсно хочеться.

Набряки

Якщо на вашому тілі з’являються набряки, це вказує на дисбаланс електролітів, який з’являється, якщо пити багато води. Особливо сильно набряки помітні на лиці, шиї, ногах. Спробуйте зменшити кількість рідини, яку ви споживаєте протягом дня, і поглянути на результат. Якщо набряки все-рівно з’являються, варто звернутися до лікаря.

Чому не можна пити багато води

Скільки води потрібно пити, щоб не нашкодити здоров'ю / Pexels

З надмірним вживання рідини з тіла починає виводитися більше солі. Від цього найбільше страждає шкіра рук і обличчя, тьмяніє та випадає волосся. Якщо ви привчили себе пити багато води, то в холодну погоду шлунковий сік ставатиме менш концентрованим. Так створюється поживне середовище для бактерій, що потрапляють в організм разом з їжею. Якщо пити воду неправильно, то тканини нирок і печінки будуть набрякати та гірше функціонувати.

Скільки води потрібно пити, щоб не нашкодити собі

Також читайте Як зварити смачний рис. Секрети приготування розсипчастого рису

Єдиної норми для всіх не існує, тому кількість води, яку можна пити, завжди буде індивідуальною. Тут потрібно враховувати різні фактори: вік, стать, рівень фізичної підготовки, активність, температуру повітря, погодні умови. Тому лікарі та дієтологи радять запам’ятати одне просте правило: пити воду лише тоді, коли ви відчуваєте спрагу.

Орієнтовною нормою для дорослої людини вважається 4% від загальної маси тіла. Тобто, якщо ваша вага 70 кг, потрібно в день випивати близько 2,8 літрів води. Але варто розуміти, що сюди входить не лише вода, але й фрукти, супи, овочі.

Читайте також: