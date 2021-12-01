Покарала за брак уваги: дівчина хавбека "Лестера" жорстко розіграла гравця (відео)

Англічанин став жертвою пранку.
Дівчина хавбека "Лестера" Джеймса Меддісона вирішила розіграти коханого за те, що він приділяє більше часу більярду, ніж їй.
Під час того, як футболіст грав у більярд вдома, він звернувся до дівчини з проханням налити йому чашку чаю. Вона виконала прохання Джеймса, але замінила цукор сіллю і зняла реакцію хлопця на свою витівку.
Відео пранка Алекса виклала у соцмережі TikTok.
@kennedyalexa nightly entertainment #123PandoraME #fypシ ♬ original sound - kennedyalexa
- Цього сезону Меддісон зіграв у 13 матчах "лисиць", у яких забив два гола та віддав дві результативні передачі.
- "Лестер" знаходиться на 10 позиції турнірної таблиці АПЛ, маючи 18 очків у активі.
- У наступному турі команда зустрінеться з Саутгемптоном.
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