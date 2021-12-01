Покарала за брак уваги: дівчина хавбека "Лестера" жорстко розіграла гравця (відео)

Англічанин став жертвою пранку.

Дівчина хавбека "Лестера" Джеймса Меддісона вирішила розіграти коханого за те, що він приділяє більше часу більярду, ніж їй.

Під час того, як футболіст грав у більярд вдома, він звернувся до дівчини з проханням налити йому чашку чаю. Вона виконала прохання Джеймса, але замінила цукор сіллю і зняла реакцію хлопця на свою витівку.

Відео пранка Алекса виклала у соцмережі TikTok.

Цього сезону Меддісон зіграв у 13 матчах "лисиць", у яких забив два гола та віддав дві результативні передачі.

"Лестер" знаходиться на 10 позиції турнірної таблиці АПЛ, маючи 18 очків у активі.

У наступному турі команда зустрінеться з Саутгемптоном.

Читайте також:

Бита не налякала: захисник "Арсеналу" відбився від грабіжників у власному гаражі (відео)

А як же дотримання ваги: тренер клубу АПЛ ввів "солоденькі" штрафи для футболістів

Юнак вибіг на середину поля та викрав м'яч під час матчу Ліги чемпіонів (відео)