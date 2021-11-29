Юнак вибіг на середину поля та викрав м'яч під час матчу Ліги чемпіонів (відео)

Юнак вибіг на середину поля та викрав м'яч під час матчу Ліги чемпіонів (відео)

Поєдинок "Ліверпуль" - "Порту" зірвав молодий уболівальник.

У середу, 24 листопада, "Ліверпуль" на домашньому полі обіграв "Порту" і достроково гарантував собі перше місце і вихід у плей-офф.

Поєдинок запам'ятається не тільки двома красивими голами у ворота португальскої команди, але і одним кумедним моментом під час матчу.

Мережею розлетілося відео, на якому молодий уболівальник вибігає на поле, хапає м'яч та швидко тікає на трибуни. Його намагалися піймати калька стюардів, та хлопець виявився спритнішим.

Ліверпуль" впевнено переміг "Порту" з рахунком 2:0. Англійці ще перед цією грою гарантували собі вихід до 1/8 фіналу з першої позиції;

Цього сезону на рахунку Алькантари дев'ять матчів у всіх турнірах, один забитий гол та одна результативна передача.

Читайте також:

Могутній постріл футболіста "Ліверпуля" визнаний найкращим голом тижня в Лізі чемпіонів: відео

"Ліверпуль" розгромив "святих" і піднявся на друге місце в АПЛ