"Ліверпуль" розгромив "святих" і піднявся на друге місце в АПЛ

"Ліверпуль" розгромив "святих" і піднявся на друге місце в АПЛ

Дубль оформив Діогу Жота.

"Ліверпуль" завдав нищівної поразки "Саутгемптону" в домашньому матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги - 4:0 .

Ще до перерви "червоні" створили собі комфортну перевагу в три м'ячі. Дублем відзначився Діогу Жота, ще один гол до свого активу записав Тьяго Алькантара.

У другій половині зустрічі команда Юргена Клоппа добила "святих" ще одним голом. На 52-й хвилині четвертий м'яч у ворота гостей відправив Вірджил ван Дейк.