"Ліверпуль" розгромив "святих" і піднявся на друге місце в АПЛ

Дубль оформив Діогу Жота.
"Ліверпуль" завдав нищівної поразки "Саутгемптону" в домашньому матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги - 4:0.
Ще до перерви "червоні" створили собі комфортну перевагу в три м'ячі. Дублем відзначився Діогу Жота, ще один гол до свого активу записав Тьяго Алькантара.
У другій половині зустрічі команда Юргена Клоппа добила "святих" ще одним голом. На 52-й хвилині четвертий м'яч у ворота гостей відправив Вірджил ван Дейк.
- "Ліверпуль" (28 очок) вийшов на друге місце в АПЛ. Лідирує з 29 балами "Челсі", 28 листопада "сині" на "Стемфорд Бридж" битимуться з "Манчестер Юнайтед".
- "Святі" (14 балів) опустилися на 14-ту позицію в турнірній таблиці.
- У наступному турі команда Юргена Клопа 1 грудня проведе дербі проти "Евертона", "Саутгемптон" у той же день зустрінеться з "Лестером".