"Ливерпуль" разгромил "святых" и поднялся на второе место в АПЛ

"Ливерпуль" разгромил "святых" и поднялся на второе место в АПЛ

Дубль оформил Диогу Жота.

"Ливерпуль" нанес сокрушительное поражение "Саутгемптону" в домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги - 4:0 .

Еще до перерыва "красные" создали себе комфортное преимущество в три мяча. Дублем отметился Диогу Жота, еще один гол в свой актив записал Тьяго Алькантара.

Во второй половине встречи команда Юргена Клоппа добила "святых" еще одним голом. На 52-й минуте четвертый мяч в ворота гостей отправил Вирджил ван Дейк.