"Ливерпуль" разгромил "святых" и поднялся на второе место в АПЛ

Дубль оформил Диогу Жота.
"Ливерпуль" нанес сокрушительное поражение "Саутгемптону" в домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги - 4:0.
Еще до перерыва "красные" создали себе комфортное преимущество в три мяча. Дублем отметился Диогу Жота, еще один гол в свой актив записал Тьяго Алькантара.
Во второй половине встречи команда Юргена Клоппа добила "святых" еще одним голом. На 52-й минуте четвертый мяч в ворота гостей отправил Вирджил ван Дейк.
- "Ливерпуль" (28 очков) вышел на второе место в АПЛ. Лидирует с 29 баллами "Челси", 28 ноября "синие" на "Стэмфорд Бридж" сразятся с "Манчестер Юнайтед".
- "Святые" (14 баллов) опустились на 14-ю позицию в турнирной таблице.
- В следующем туре команда Юргена Клопа 1 декабря проведет дерби против "Эвертона", "Саутгемптон" в тот же день встретится с "Лестером".