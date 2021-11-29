У ДТЕК спростовують вибух на Бурштинській ТЕС

Наразі ТЕС працює у штатному режимі, четверо працівників були госпіталізовані.

На Бурштинській ТЕС, яка розташована в Івано-Франківській області, стався викид, а не вибух. Принаймні про це кажуть у пресслужбі ДТЕК. Хоча, за офіційною інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, там пролунав вибух.



У пресслужбі зазначають, що наразі ситуація під контролем, а ТЕС працює у штатному режимі.

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"Енергетики Бурштинської ТЕС тримають ситуацію на контролі. Станція працювала та працює в штатному режимі, впливу на стабільність енергопостачання регіону не було",- йдеться у повідомленні.

В результаті аварії постраждали чотири працівники старнції - вони отримали опіки та були госпіталізвані.

"О 21:20 28 листопада на Бурштинській ТЕС стався викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла, в результаті чого чотири працівники отримали опіки. Робітникам було терміново надано першу допомогу та доставлено до лікарні. Стан людей оцінюється медиками як стабільний. Інцидент трапився під час роботи 7 енергоблоку. За попередніми даними - через розрив екранної труби на котлі. Причини і обставини нещасного випадку встановлюються", - кажуть в ДТЕК.

Водночас там зазначають, що відключення блоку не вплинуло на тепло- і енергопостачання регіону.

"Станція працює в складі 7-ми енергоблоків загальною потужністю 1172 МВт. Бурштинська ТЕС скоординувала своі дії з "Укренерго". Для компенсації потужності було оперативно включено блок №4. Також вночі енергетиками було оперативно ліквідовано наслідки задимлення на покрівлі над котлом блоку № 8, площею 2 кв.м. Задимлення ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Постраждалих немає. Причина виникнення займання встановлюються. Наразі станція працює в штатному режимі, на безпеку енергосистеми дані події не вплинули", - стверджують у компанії.

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Нагадаємо, четверо постраждалих на Бурштинській ТЕС наразі перебувають у лікарні.

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