Вибух на ТЕС в Івано-Франківській області: що відомо про стан постраждалих

Вибух на ТЕС в Івано-Франківській області: що відомо про стан постраждалих

До лікарні доправили 4 працівників ТЕС.

В Івано-Франківській ОДА розповіли про стан постраждалих внаслідок вибуху на Бурштинській ТЕС. Четверо людей наразі перебувають у лікарні.

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Про це повідомляють на сайті ОДА.

Вчора, 28 листопада близько 21:30 стало відомо що на Бурштинській ТЕС стався вибух, в результаті якого постраждали кілька працівників теплоелектростанції. Їх доправили до лікарні медики швидкої.

Встановлено, що на енергоблоці № 7 котельно-турбінного цеху ВП "Бурштинська ТЕС" АТ “ДТЕК Західенерго” через розрив екранної труби на котлі стався викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла.

Внаслідок події постраждало 4 осіб, з них 2 працівників ВП "Бурштинська ТЕС" 22 та 32 років отримали термічні опіки і у важкому стані були доправлені до ОКЛ міста Івано-Франківськ та 2 працівників підрядної організації “Галременерго” 53 та 47 років отримали опіки обличчя і рук та у стані середньої важкості були ушпиталені до Бурштинської міськлікарні.

Зараз станція працює в штатному режимі, на безпеку енергосистеми дана подія не вплинула.

Нагадаємо, що життя 22-річного чоловіка, який постраждав в результаті вибуху на Бурштинський ТЕС, кажуть медики, висить на волосині. У нього обпечено понад 60 відсотків тіла, а найгірше - пошкоджено дихальні шляхи. Стан 32-річного пацієнта - теж тяжкий, у нього обпечено половина тіла, його вже прооперували, але готуються провести ще одну операцію.

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