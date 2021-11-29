Джанабаєва показала, який вигляд має 17-річний син від Меладзе

Зірка сфотографувалася з Костянтином.

Екссолістка гурту "ВІА Гра" та дружина артиста Валерія Меладзе – Альбіна Джанабаєва – показала їхнього 17-річного сина.

Так, зіркове подружжя майже не афішує своє особисте життя. Окрім того, вони рідко показують світлини, на яких зображені разом з дітьми. Втім, Альба у своєму Instagram опублікувала кумедне фото, на якому позувала перед камерою з 17-річним Костянтином.

На знімку парубок сидів на руках Альбіни.

Альбіна Джанабаєва з сином / instagram.com/albinadzhanabaeva

"Мій малюк", - підписала світлину зірка, привітавши сина з Днем матері.

До речі, прихильники сімейства були приємно здивовані. Вони зазначили, що Костянтин вже такий дорослий. Також юзери запримітили, що 17-річний син Меладзе ще той красень.

Нагадаємо, Костянтин старший син Альбіни та Валерія. Парубку в лютому виповниться 18 років. Також подружжя виховує 7-річного Луку та доньку Агату, яка народилася у квітні.

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