Джанабаева показала, как выглядит 17-летний сын от Меладзе

Звезда сфотографировалась с Константином.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" и жена артиста Валерия Меладзе – Альбина Джанабаева – показала их 17-летнего сына.
Звездные супруги почти не афишируют свою личную жизнь. Кроме того, они редко показывают фотографии, на которых изображены вместе с детьми. Впрочем, Альба в своем Instagram опубликовала забавное фото, на котором позировала перед камерой с 17-летним Константином.
На снимке парень сидел на руках Альбины.
"Мой малыш", — подписала фотографию звезда, поздравив сына с Днем матери.
Кстати, поклонники семейства были приятно удивлены. Они отметили, что Константин уже такой взрослый. Также пользователи заметили, что 17-летний сын Меладзе еще тот красавец.
Напомним, Константин старший сын Альбины и Валерия. Парню в феврале исполнится 18 лет. Также супруги воспитывают 7-летнего Луку и дочь Агату, которая родилась в апреле.
Читайте также: