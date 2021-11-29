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Джанабаева показала, как выглядит 17-летний сын от Меладзе

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Джанабаева показала, как выглядит 17-летний сын от Меладзе

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева / instagram.com/albinadzhanabaeva

Звезда сфотографировалась с Константином.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" и жена артиста Валерия МеладзеАльбина Джанабаева – показала их 17-летнего сына.

Звездные супруги почти не афишируют свою личную жизнь. Кроме того, они редко показывают фотографии, на которых изображены вместе с детьми. Впрочем, Альба в своем Instagram опубликовала забавное фото, на котором позировала перед камерой с 17-летним Константином.

На снимке парень сидел на руках Альбины.

Альбина Джанабаева с сыном / © instagram.com/albinadzhanabaeva
Альбина Джанабаева с сыном / instagram.com/albinadzhanabaeva

"Мой малыш", — подписала фотографию звезда, поздравив сына с Днем матери.

Кстати, поклонники семейства были приятно удивлены. Они отметили, что Константин уже такой взрослый. Также пользователи заметили, что 17-летний сын Меладзе еще тот красавец.

Напомним, Константин старший сын Альбины и Валерия. Парню в феврале исполнится 18 лет. Также супруги воспитывают 7-летнего Луку и дочь Агату, которая родилась в апреле.

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