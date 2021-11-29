В ДТЭК опровергают взрыв на Бурштынской ТЭС

В настоящее время ТЭС работает в штатном режиме, четверо сотрудников были госпитализированы.

На Бурштынской ТЭС, расположенной в Ивано-Франковской области, произошел выброс, а не взрыв. По крайней мере, об этом говорят в пресс-службе ДТЭК. Хотя, по официальной информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, там раздался взрыв.



В пресс-службе отмечают, что сейчас ситуация под контролем, а ТЭС работает в штатном режиме.

Также читайте Взрыв на Бурштынской теплоэлектростанции: за жизнь двух человек борются врачи

"Энергетики Бурштынской ТЭС держат ситуацию на контроле. Станция работала и работает в штатном режиме, влияния на стабильность энергоснабжения региона не было", — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали четыре работника старции — они получили ожоги и были госпитализированы.

"В 21:20 28 ноября на Бурштынской ТЭС произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла, в результате чего четыре работника получили ожоги. Работникам была срочно оказана первая помощь, они были доставлены в больницу. Состояние людей оценивается медиками как стабильное. Инцидент случился под время работы 7 энергоблока. По предварительным данным — из-за разрыва экранной трубы на котле. Причины и обстоятельства несчастного случая устанавливаются", — говорят в ДТЭК.

В то же время, там отмечают, что отключение блока не повлияло на тепло- и энергоснабжение региона.

"Станция работает в составе 7 энергоблоков общей мощностью 1172 МВт. Бурштынская ТЭС скоординировала свои действия с "Укрэнерго". Для компенсации мощности был оперативно включен блок №4. Также ночью энергетиками были оперативно ликвидированы последствия задымления на кровле над котлом блока № 8, площадью 2 кв.м. Задымление ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливаются. В настоящее время станция работает в штатном режиме, на безопасность энергосистемы данные события не повлияли", — утверждают в компании.

На Бурштынской теплоэлектростанции раздался взрыв – есть раненные | Новости Украины

Напомним, четверо пострадавших на Бурштынской ТЭС находятся в больнице.

Читайте также:

В Минздраве сообщили, есть ли уже в Украине новый COVID-штамм "Омикрон"

Рождественский пост 2021-2022: для чего нужен, сколько длится и что под запретом

На Волыни взорвалась школьная котельная: здание полностью разрушено