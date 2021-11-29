Гватемалец пролетел в США на шасси самолета и выжил

Гватемалец пролетел в США на шасси самолета и выжил

Мужчина просто вывалился на взлетную полосу.

На шасси самолета из Гватемалы в США отправился 26-летний мужчина.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Путешественника обнаружили в аэропорту Майами, где он просто вывалился на взлетную полосу. Мужчина провел в отсеке для шасси 2,5 часа. И после этого едва стоял на ногах, хотя видимых повреждений не имел. На всякий случай его доставили в больницу.

Дальше путешественником будет заниматься американская миграционная служба.

Новости мира: отчаянный путешественник пролетел на шасси самолета из Гватемалы в США

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