Гватемалець пролетів до США на шасі літака і вижив

Чоловік просто вивалився на злітну смугу.
На шасі літака із Гватемали до США промандрував 26-річний чоловік.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Подорожувальника виявили в аеропорту Маямі, де він просто вивалився на злітну смугу. Чоловік провів у відсіку для шасі 2,5 години. І після цього ледь стояв на ногах, хоча видимих ушкоджень не мав. Про всяк випадок його доправили до лікарні.
Далі подорожувальником займатиметься американська міграційна служба.
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