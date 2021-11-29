Гватемалець пролетів до США на шасі літака і вижив

Гватемалець пролетів до США на шасі літака і вижив

Чоловік просто вивалився на злітну смугу.

На шасі літака із Гватемали до США промандрував 26-річний чоловік.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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Подорожувальника виявили в аеропорту Маямі, де він просто вивалився на злітну смугу. Чоловік провів у відсіку для шасі 2,5 години. І після цього ледь стояв на ногах, хоча видимих ушкоджень не мав. Про всяк випадок його доправили до лікарні.

Далі подорожувальником займатиметься американська міграційна служба.

Новини світу: відчайдушний подорожувальник пролетів на шасі літака із Гватемали до США

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