Одеський аеропорт не зміг прийняти літак із Києва: що сталося

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Пасажирський Boeing зробив кілька кіл над містом і повернувся до столиці.

Вранці у неділю, 28 листопада, Boeing 737-8HX авіакомпанії Bees Airlines, який вилетів із Києва, не зміг приземлитися в Одесі через густий туман.

Про це повідомляє видання "Думская".

Виліт літака відбувся із 20-хвилинною затримкою - о 5.44 ранку.

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Коли о 6.56 він долетів до Одеси, змушений був зробити декілька кіл над містом, чекаючи дозволу на посадку. Однак через густий туман приземлитися так і не зміг і попрямував у зворотному напрямку.

О 8:25 літак приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Наступний борт, який прилетів із Стамбула, в Одеському аеропорту вже змогли прийняти. Airbus 321 "Турецьких авіаліній" здійснив посадку в Одесі о 8:36 ранку.

Нагадаємо, раніше в Одесі через обмежену видимість на летовище не змогли сісти чотири літаки. Диспетчерам довелося скеровувати їх до інших аеропортів.

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