Исторический центр Одессы могут внести в список наследия ЮНЕСКО – Ткаченко

Это ЮНЕСКО рассмотрит уже через несколько дней и примет соответствующее решение.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко во время брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом пишет "Укринформ".

Ткаченко подчеркнул, что досье объекта находится на финальном этапе и ЮНЕСКО уже через несколько дней может принять решение о внесении центра Одессы в список всемирных достопримечательностей. Министр подчеркнул, что такую инициативу поддержала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

"Безусловно, это не закрытое небо, которое мы хотели в первую очередь, но это в определенной степени сигнал от мирового сообщества, что украинские культурные объекты будут защищены. россияне воюют против нашей идентичности, и этот шаг показывает, что с нами мир", — подчеркнул он. он.

Схинас заявил, что он поддерживает Украину в этом решении и напомнил, что Одессу основали его соотечественники – греки.

Напомним, украинский борщ теперь внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране.

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