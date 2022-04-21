ЮНЕСКО отказалась от проведения сессии в России – Ткаченко

ЮНЕСКО отказалась от проведения сессии в России – Ткаченко

45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО не состоится в Казани.

Комитет организации удовлетворил требованию украинской стороны отказаться от проведения сессии в России.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Еще одна победа культурного фронта. 45 сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани не состоится. Министерство культуры и информационной политики получило информацию о положительном решении относительно нашего требования", — говорится в сообщении.

Ткаченко также поблагодарил наше представительство в ЮНЕСКО и коллег — министров тех стран, которые поддержали позицию Украины.

Напомним, что ЕС ввел санкции против предпринимателя Евгения Пригожина, известного как "повар Путина", и украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Читайте также:

"Российские власти переиграли в шахматы самое себя": Подоляк подвел итоги двух месяцев войны для РФ

Закончится ли война в ближайшее время, если Украине предоставят полное вооружение – Климкин ответил

"Они начинают понимать, что Путин может и не остановиться": Климкин рассказал, зачем США и Франция созвали совещание

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.