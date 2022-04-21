ЮНЕСКО отказалась от проведения сессии в России – Ткаченко

45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО не состоится в Казани.
Комитет организации удовлетворил требованию украинской стороны отказаться от проведения сессии в России.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Еще одна победа культурного фронта. 45 сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани не состоится. Министерство культуры и информационной политики получило информацию о положительном решении относительно нашего требования", — говорится в сообщении.
Ткаченко также поблагодарил наше представительство в ЮНЕСКО и коллег — министров тех стран, которые поддержали позицию Украины.
Напомним, что ЕС ввел санкции против предпринимателя Евгения Пригожина, известного как "повар Путина", и украинского бизнесмена Сергея Курченко.
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