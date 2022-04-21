ЮНЕСКО відмовилася від проведення сесії у Росії - Ткаченко

ЮНЕСКО відмовилася від проведення сесії у Росії - Ткаченко

45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО не відбудеться в Казані.

Комітет організації задовольнив вимогу української сторони відмовитися від проведення сесії в Росії.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Ще одна перемога культурного фронту. 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Казані не відбудеться. Міністерство культури та інформаційної політики отримало інформацію про позитивне рішення щодо нашої вимоги", - йдеться в повідомленні.

Ткаченко також подякував нашому представництву в ЮНЕСКО та колегам - міністрам тих країн, які підтримали позицію України.

Нагадаємо, що ЄС запровадив санкції проти підприємця Євгена Пригожина, відомого, як "кухар Путіна", і українського бізнесмена Сергія Курченка.

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