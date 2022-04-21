Під санкції ЄС потрапили "кухар Путіна" та український бізнесмен Курченко

ЄС запровадив санкції проти підприємця Євгенія Пригожина, який відомив як "кухар Путіна", і українського бізнесмена Сергія Курченка.

Як йдеться у заяві Ради ЄС, рішення ухвалили за їхню роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України і за те, що вони отримують вигоду від російських осіб, які ухвалюють рішення і які є відповідальні за анексію Криму або дестабілізацію сходу України".

Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу.

Зокрема, російський підприємець Пригожин "несе відповідальність, активно здійснюючи дії, які підривали та загрожували територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". А Курченко "допоміг великим російським компаніям та державним холдингам обходити обмежувальні заходи ЄС, діючи як субпідрядник".

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Загалом о бмежувальні заходи ЄС зараз поширюються на 1093 особи та 80 юридичних осіб. Ці визначені особи та організації підлягають заморожуванню активів, включаючи заборону надавати їм кошти, і, крім того, на цих осіб поширюється заборона на поїздки , що перешкоджає їм в’їзду або транзиту через ЄС.

Нагадаємо, Велика Британія розширила санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну проти генералів та підприємств РФ.

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