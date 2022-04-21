Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области

Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области

В настоящее время невозможно посчитать количество жертв в Волновахе и Мариуполе.

За сутки, 21 апреля, в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области пятеро гражданских получили ранения.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 21 апреля россияне ранили еще 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Угледаре, по 1 в Ямполе, Заречном и Бахмуте", — говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 254 гражданских, 817 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Напомним, в течение 20 апреля оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области. В результате российских ударов погибли двое мирных жителей, еще 8 ранены, среди них – ребенок.

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