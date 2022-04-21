"Будут перебрасывать силы севернее Мариуполя": военный эксперт сообщил о планах оккупантов

Россия попытается перебросить часть воск, штурмовавших Мариуполь, на другие направления.

По разным оценкам, этих войск от 10 до 15 тысяч человек.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

"Сейчас Россия будет частично перебрасывать эти силы севернее Мариуполя. Вероятно, они пойдут в район Марьинки на так называемое Донецкое направление, где будут пытаться прорываться", — отметил Мусиенко.

Он также добавил, что войска, бросившие на штурм Мариуполя – это около 20% – 25% всей российской группировки, которая собиралась на востоке. В то же время подчеркнул, что город до сих пор остается непокоренным.

Напомним, что в Донецком и Таврическом направлениях 21 апреля российские войска пытались взять под полный контроль Мариуполь.

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