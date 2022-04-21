Единство НАТО и Запада в поддержке Украины шокировало Путина — Байден

Путин, начиная вторжение в Украину, делал ставку на разрушение единства Запада.

Единство НАТО и Запада по поддержке Украины шокировало президента страны-агрессора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает CNN.

По его словам, Путин рассчитывал на то, что союзники не смогут сформировать единую позицию и противодействовать России.

"Он (Путин. — Ред.) рассчитывал, что НАТО, ЕС, наши союзники в Азии разделятся. Он делал ставку на разрушенное западное единство. Он все еще делает ставку на это. Еще раз докажем, что он неправ. Мы не убавим нашу решительность", — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Джо Байден заявил, что новое наступление РФ в Украине будет более ограничено с точки зрения географии, но не с точки зрения жестокости.

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