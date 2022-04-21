Єдність НАТО і Заходу у підтримці України шокувала Путіна — Байден

Путін, розпочинаючи вторгнення до України, робив ставку на зруйновану західну єдність.
Єдність НАТО і Заходу щодо підтримки України шокувала президента країни-агресорки Володимира Путіна.
Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, інформує CNN.
За його словами, Путін розраховував на те, що союзники не зможуть сформувати єдину позицію і протидіяти Росії.
"Він (Путін. — Ред.) розраховував, що НАТО, ЄС, наші союзники в Азії розділяться. Він робив ставку на зруйновану західну єдність. Він все ще робить ставку на це. Ще раз доведемо, що він неправий. Ми не зменшимо нашу рішучість", — наголосив очільник Білого дому.
Раніше Джо Байден заявив, що новий наступ РФ в Україні буде більш обмеженим з точки зору географії, але не з точки зору жорстокості.
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