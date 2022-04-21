Голова ОДА зазначив, що Росія зосередилася на Ізюмі.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов назвав найгарячіші точки у Харківській області.

В інтерв'ю "Українській правді" він зазначив, що наразі Росія зосередилася на місті Ізюм. Втім, Збройні сили України тримають оборону.

"На півдні ворог намагався пробити нашу оборону, тому що йому потрібен ще більший коридор для того, аби переправляти свою техніку на Луганську та Донецьку області. На півдні він намагався просунутися далі по напрямку Борової і далі. Власне кажучи, через це ми й евакуюємо населення з Барвінкового та Лозової", – розповів політик.

Голова ОДА додав, що російські загарбники продовжують тероризувати Харків, завдаючи ударів "Градами", "Смерчами" і "Ураганами".

"Це удари по житлових районах – абсолютно хаотично і непрогнозовано, на жаль. Прилетіло вже й до історичного центру, саме житлового центру Харкова", – зазначив він.

Нагадаємо, у Харкові готуються до провокацій російських окупантів перед Великоднем. Синєгубов сумнівається у масованому наступі росіян на місто.

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