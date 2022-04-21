ЗСУ збили літак окупантів у Харківській області (відео)

Захисники України знищили черговий ворожий літак.

У Харківській області воїни однієї з бригад ЗСУ поцілили у ворожий літак. Екіпажу вдалося катапультуватися.

Про це повідомляють у Мережі.

ЗСУ збили літак окупантів у небі над Ізюмом. Повітряне судно впало на землю і спалахнуло, а двоє пілотів встигли скористатися катапультою.

Зараз їх розшукують українські захисники.

Нагадаємо, що угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 4 повітряні цілі: 3 безпілотних літальних апарати та одну крилату ракету.

У Балаклеї Харківської області поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, незважаючи на те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи. Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією.