Виведіть війська з наших територій: у Молдові відповіли на погрози Лаврова

У Молдові відповіли на погрози міністра закордонних справ Сергія Лаврова та закликали РФ мирно вивести свої війська з Придністров'я.

У Кишиневі вірять, що з Росією можна врегулювати конфлікт мирним шляхом.

Про це у твітері написав речника МЗС Молдови Даніель Воде.

"Як завжди, Кишинів залишається повністю відданим мирному діалогу в придністровському врегулюванні та закликає Росію вивести війська, незаконно дислоковані на нашій території. Будь-яка пропозиція щодо іншого підходу є необґрунтованою", - написав він.

Нагадаємо, раніше Лавров пригрозив Молдові війною, якщо Кишинів створить загрози російським військовим у Придністров'ї. Російський дипломат зазначив, якщо це все ж станеться, то РФ буде розцінювати це як напад.

Окрі цього, напередодні у російському МЗС також натякнули на можливе вторгнення до Молдови. Так, голова відомства Лавров зібрався невідомо від кого чи від чого захищати російське та російськомовне населення країни. Він також натякнув, що долю невизнаного Придністров'я може повторити Гагаузія – автономне територіальне утворення на півдні країни.

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