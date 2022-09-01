Замаскували: Подоляк розповів про дії росіян на ЗАЕС

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував події на Запорізькій АЕС та дії росіян до і під час місії МАГАТЕ.

Подоляк заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону "Єдині новини" на українських телеканалах, що окупанти добре замаскували ресультати своєї преступної діяльності на ЗАЕС.

"Вони маскуються. Вони хочуть створити певні складнощі для самого МАГАТЕ, щоб місія психологічно себе почувала небезпечно, щоби дивилися на росіян, як на людей, які можуть застосувати силу", - сказав Подоляк.

За його словами, росіянам потрібно було замаскувати всі удари по ЗАЕС, яких вони завдавали, щоб зруйнувати систему відведення електроенергії на південь України.

"Вони сьогодні використовували атаку з гелікоптерів з території Енергодара, а потім придумали історію про якийсь дисант, щоби замаскувати ці удари. Це була програма психологічного тиску", - зазначив Подоляк.

Він наголосив, що коли на ЗАЕС була МАГАТЕ, там перебувала певна кількість російських журналістів.

"Якщо ти гарантуєш журналістам безпеку, тоді вони їдуть, щоб створити картинку", - зазначив радник.

Ми побачили, що коли приїхала МАГАТЕ на ЗАЕС, вони їм показали якісь залишки снарядів, щоб сказати, що це снаряди української сторони.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ 1 вересня дісталася Запорізької АЕС, попри обстріли з боку російських військ, які ті влаштували вздовж маршруту місії.

Гендиректор МАГАТЕ та очільник місії Рафаель Ґроссі повідомив, що вдалося побачити "ключові речі" у перші години візиту на ЗАЕС.

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