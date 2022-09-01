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Путін назвав нову "мету" війни в Україні

Дата публікації
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Путін назвав нову "мету" війни в Україні

Фото: Associated Press

Путін заявив, що в Україні нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує Росії. Тому війська РФ повинні його знищити.

Президент Росії Володимир Путін назвав нову "мету" війни РФ проти України.

Лідер держави-агресорки, намагавшись оправдати напад на Україну, вигадав нову причину "спецоперації", яку озвучив на відкритому уроці у Калінінграді. Відповідне відео із заявою Путіна поширюють російські ЗМІ.

Так, глава Кремля заявив перед школярами, що в Україні нібито почали створювати антиросійськи анклав, який загрожує Росії, і завдання солдатів і бойовиків Донбасу ліквідувати його і захистити РФ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як через трактати Путіна у Росії "промивають" мізки дітям та батькам.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
15к
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