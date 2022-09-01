Путин назвал новую "цель" войны в Украине

Путин заявил, что в Украине якобы создается антироссийский анклав, угрожающий России. Поэтому войска РФ должны его уничтожить.

Президент России Владимир Путин назвал новую "цель" войны РФ против Украины.

Лидер страны-агрессорки, пытаясь оправдать нападение на Украину, придумал новую причину "спецоперации", которую озвучил на открытом уроке в Калининграде. Соответствующее видео с заявлением Путина распространяют российские СМИ.

Так, глава Кремля заявил перед школьниками, что в Украине якобы начали создавать антироссийский анклав, угрожающий России, и задачу солдат и боевиков Донбасса ликвидировать его и защитить РФ.

Напомним, ранее мы рассказывали, как через трактаты Путина в России "промывают" мозги детям и родителям.

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